Звонок поступил в 15.21 ч. Звонивший сообщил, что из ангара по адресу ул. Мотору, 2, идет дым.
Пожарные-спасатели быстро потушили пожар. Выяснилось, что пострадали два человека. Им потребовалась помощь врачей.
В ангаре хранили мотоциклы, складировали запчасти от автомобилей, лодки.
Работники сами пытались потушить огонь, двое из них пострадали.
К счастью, выяснилось, что ожоги были не опасными для жизни людей.
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