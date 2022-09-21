В Вильнюсе горел ангар, пострадали два человека

В среду после 15 ч. вильнюсские пожарные-спасатели выехали по вызову на ул. Мотору, 2, где горел ангар. Пожарных вызвал прохожий.

Звонок поступил в 15.21 ч. Звонивший сообщил, что из ангара по адресу ул. Мотору, 2, идет дым.

Пожарные-спасатели быстро потушили пожар. Выяснилось, что пострадали два человека. Им потребовалась помощь врачей.

В ангаре хранили мотоциклы, складировали запчасти от автомобилей, лодки.

Работники сами пытались потушить огонь, двое из них пострадали.

К счастью, выяснилось, что ожоги были не опасными для жизни людей.

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