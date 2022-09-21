Решения о гумвизах для бегущих от мобилизации россиян Литва будет принимать индивидуально

После того как Рига заявила, что не будет выдавать гуманитарные визы бегущим от мобилизации россиянам, Литва заявила, что будет рассматривать каждый запрос индивидуально.

В комментарии для BNS в среду МИД подчеркнул, что Вильнюс «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются».

«Для этого необходимы и проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить дверь открытой для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции", - указывает МИД.

Министерство также утверждает, что Литва продолжит консультации с региональными партнерами и на уровне Европейского союза (ЕС) относительно способов реагирования.

Война Кремля в Украине продолжается уже почти восемь месяцев, и президент России Владимир Путин объявил в среду частичную мобилизацию в стране.

В ответ на такие заявления министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем Twitter-аккаунте, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

В понедельник Литва, Латвия, Эстония и Польша начали применять более строгий контроль в отношении граждан России, разрешив пересекать внешнюю границу ЕС только россиянам, отвечающим определенным критериям.

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