Глава КНБО Сейма Литвы о мобилизации: это частичное поражение Путина "спецоперация потерпела фиаско"

Глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил, что считает объявленную в среду президентом России Владимиром Путиным частичную мобилизацию его "частичным поражением".

По мнению главы КНБО, это решение также может подтолкнуть к протестам жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которых до сих пор не коснулась так называемая "спецоперация".

"Я считаю это частичным поражением Путина, поскольку он признает, что "спецоперация" потерпела фиаско и перешла на новый этап. Ему придется признать, что это война, что украинцы выиграли на промежуточном этапе, ему нужно искать другие ресурсы", - сказал BNS в среду Кащюнас.

По его мнению, это обращение Путина также может быть попыткой подать сигнал Западу о том, что российский лидер хотел бы пойти на переговоры.

"Частичная мобилизация с размахиванием ядерно-оружейным флагом — это попытка подать сигнал и Западу, что мы, мол, давайте сядем, поговорим о закреплении новых завоеваний, потому что это происходит параллельно с так называемыми референдумами. Может быть, в одну руку берешь булаву побольше, а другой рукой показываешь, что можешь пойти на какие-то переговоры, я бы не исключал и такого сценария", — сказал глава комитета Сейма.

По его словам, это решение может вызвать протесты среди молодежи российских городов, которые пока напрямую не были затронуты войной России в Украине.

"Он должен очень четко оценить, как это повлияет на молодежь Москвы и Питера, людей, которые были ограждены от всех боевых действий, когда им придется вступать в ряды армии с абсолютно нулевой мотивацией, когда перед ними стоит нация, которая полна решимости защищать каждый дюйм своей свободы и независимости. Это может перерасти в определенные протесты, и я бы этого действительно пожелал", – отметил Кащюнас.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорит, что объявленная Путиным частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении страны, а направленные резервисты будут лишь "пушечным мясом" в войне против Украины.

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