Часть компаний торгового альянса Aibė подумывает о закрытии магазинов

Часть компаний торгового альянса Aibė подумывает о закрытии магазинов. Причина - выросшие в несколько раз цены на электроэнергию. Решается вопрос, что делать: работать частично, закрыть магазины на зиму или вообще их закрыть.

"Сегодня расходы на электричество у магазинов альянса составляют до 8% торгового оборота, а в прошлом году этот показатель был 1–1,5%. Если иметь в виду, что маржа на продажи обычно составляет 20%, и больше половины ее идет на зарплаты работников, то если прибавить плату за электричество и другие расходы, мы уходим в минус, возникает вопрос, стоит ли продолжать работу", – сказал порталу vz.lt представитель Aljansas Aibė Дарюс Макунас.

По его словам, несмотря на то, что большая часть магазинов Aibė оптимизировала потребление электричества, эти решения минимально сказываются на расходах, настроение у торговцев нерадужное, особенно в преддверии холодного сезона, когда оборот магазинов обычно бывает ниже, чем в теплый сезон.

По словам Макунаса, у части членов альянса нет запасов, поэтому они решают, что делать - продолжать ли работу, если продолжать, то как: работать неполный день, закрыться на зиму или вообще закрыться.

Альянс Aibė в прошлом году получил консолидированные доходы на сумму 177,1 млн. евро – на 14,6% больше, чем в 2019 г (154,4 млн. евро).

Альянс Aibė объединяет 205 торговых компаний и 815 магазинов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!