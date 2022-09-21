Министр обороны Литвы: объявленная частичная мобилизация свидетельствует о плохом положении РФ

Объявленная в среду президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении страны, но направленные резервисты останутся "пушечным мясом" в войне против Украины, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Ну вот, путинская "трехдневная победоносная война" вышла на мобилизационный этап. Следовательно, ситуация довольно плохая", — написал министр в Facebook в среду.

"Частичная мобилизация, которую объявил Путин (что интересно — "по рекомендации Генштаба") начиная с сегодняшнего дня, позволит запастись новым "пушечным мясом", восполнить почти уничтоженные части и направить новые волны плохо обученных бойцов со старыми танками в атаку", - написал он.

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По словам министра, этим шагом Россия "постарается сохранить давление на украинские силы и создать условия для того, чтобы мобилизованные на собственной шкуре испытали HIMARS (американскую систему залпового огня - BNS)".

Анушаускас подчеркнул, что в ответ на это Запад должен усилить военную поддержку Украины.

"Ответом со стороны стран, поддерживающих Украину, является непрерывный поток современной военной техники народу, защищающемуся от геноцида", — заявил Анушаускас.

Обращаясь в среду к народу, Путин объявил о частичной мобилизации в стране впервые с начала военного вторжения в Украину.

По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь со стажем.

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