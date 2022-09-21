На границе Литвы с Беларусью развернули максимальное в этом году число мигрантов

Литовские пограничники на границе с Беларусью за последние сутки развернули 135 нелегальных мигрантов - это крупнейшее их число в этом году, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Пограничники отмечают, что в последний раз пик суточный рекорд фиксировался 12 ноября прошлого года - тогда на территорию страны не впустили 144 нелегала.

В этом году максимальным было количество не впущенных мигрантов 27 августа, когда границу незаконно пытались пересечь 125 мигрантов.

В понедельник на латвийской границе не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы, в понедельник польские пограничники развернули 20 мигрантов.

По сообщению СОГГЛ, белорусские службы в последнее время выбрали Литву основной тактической мишенью миграционного кризиса, стремясь к тому, чтобы как можно большее количество мигрантов попадали в Литву и ЕС.

СООГЛ отмечает, что польским и особенно латвийским пограничникам сейчас приходится разворачивать гораздо меньшие группы мигранты, чем те, которые попадаются литовским. Литовские должностные лица отмечают, что со второй половины августа еженедельно в Литву из Беларуси незаконно пытаются попасть более чем по 600 мигрантов, а в Польшу и Латвию соответственно в два с половиной и в девять раз меньше.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 15,2 тыс. таких мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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