В окрестностях Электренай обнаружено общее захоронение литовских и польских военных

Общее захоронение литовских и польских военных обнаружено в окрестностях Электренай, недалеко от села Лазденай, сообщило во вторник самоуправление.

По данным Бюро поиска и идентификации Польского института национальной памяти, которое ведет раскопки в Литве, команда археологов обнаружила останки 14 человек.

Предположительно военные погибли в 1919-1920 годах во время литовско-польского военного конфликта.

"Сейчас на захоронении работают археологи. Позже мы планируем с почестями перезахоронить останки на кладбище", - говорится в сообщении Электренского самоуправления.

В 1919-1920 годах, прикрываясь стремлением выгнать большевиков, Польша напала на Литву и взяла под свой контроль Вильнюсский и Сувалкский регион.

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