В начале октября водители столичного общественного транспорта планируют забастовку

Профсоюз Вильнюсского общественного транспорта (ВОТ) сообщил о планируемом на 3 октября протесте, в котором, по словам председателя профсоюза Альгирдаса Маркявичюса, согласились участвовать уже около 100 работников предприятия.

"15 сентября профсоюз вручил Вильнюсскому городскому самоуправлению и обществу предупреждение о будущей забастовке, в котором говорится, что объявленная 18 октября 2021 года по решению совета профсоюза работников Вильнюсского общественного транспорта забастовка состоится 3 октября этого года. Она состоится в Веркяйском, Виршулишкском и Антакальнисском департаментах ВОТ", – сообщил А.Маркявичюс на пресс-конференции во вторник.

По словам А. Маркявичюса в забастовке согласились участвовать уже более ста работников ВОТ. Всего же планируется, что число участников забастовки составит около 1000.

Во время забастовки будет обеспечено 50 проц. услуг на каждом маршруте.

По словам представителя работников предприятия, несмотря на уверения ВОТ, что положение на предприятии стабильно, а зарплаты растут, "цифры и факты совсем иные".

ВОТ "последовательно пытается представить СМИ одностороннюю позицию, которая порой не соответствует реальности", - сказал А. Маркявичюс. Например, что профсоюз не ведет переговоры, а только выдвигает ультиматумы.

Наоборот, утверждает А. Маркявичюс, именно ВОТ в ноябре прошлого года заявил профсоюзу, что если он не подпишет с предприятием договор до 29 ноября, то ВОТ не сможет соблюдать договоренные условия о повышении зарплат и финансовой помощи профсоюзу.

"Общество стремится не подписывать коллективный договор, а вообще упразднить все дополнительные социальные выгоды, которые десятилетиями применялись на предприятии", – сказал председатель профсоюза.

По его словам, представители работников много раз просили руководство предприятия провести всеобщую встречу, на которой работники могли бы высказать свои проблемы и мнения и сообща найти решение.

"Но директор все решает только со своей разрастающейся командой, вычеркивая консультации с профсоюзом", – подчеркнул А. Маркявичюс.

"Директор не жалеет денег на заказные статьи, предоставляет одностороннюю информацию, которая реально далека от истинного положения на предприятии. Социальный кризис на предприятии достиг дна (...), его покидают десятки водителей, не согласных с авторитарной моделью управления, которую принес новый руководитель", – сказал председатель профсоюза ВОТ.

Профсоюз стремится подписать с ВОТ коллективный договор, в котором был бы утверждена на 10 проц. большая зарплата, улучшение условий труда водителей.

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