Литва – в числе стран, испытывающих наибольшие экономические трудности, создавать благосостояние становится все сложнее

2022 год литовская экономика начала в числе стран, испытывающих наибольшие экономические трудности, сообщает Литовский институт свободного рынка Литвы (ЛИСР).

По данным за I квартал 2022 г., позиция Литвы в Индексе несчастья изменилась: страна заняла пятое место в списке стран, испытывающих наибольшие экономические трудности.

"Анализируя показатели Индекса несчастья: инфляцию, рост валового внутреннего продукта (ВВП) и уровень безработицы, мы отмечаем, что именно рекордный рост цен оказал наибольшее влияние на экономическую ситуацию", - сказала глава по коммуникациям ИСРЛ Котрина Тамкуте.

По словам ИСРЛ, рост цен в I 2022 г. в Литве составил 6,2%, когда европейцы в среднем столкнулись с 3,8% квартальной инфляцией. Институт прогнозирует, что даже если потребительские цены начнут догонять цены производителей, в абсолютном выражении общий уровень цен останется повышенным и не снизится, даже если месячная инфляция станет отрицательной.

"Инфляция снижает реальные доходы и покупательную способность жителей. Однако самое болезненное заключается в том, что из-за чрезвычайно высокого роста цен и большой неопределенности в будущем деньги теряют свою ценность и не могут служить средством сбережения. И жителям, и компаниям становится все труднее прогнозировать свои расходы и доходы, инвестировать", - сказала Тамкуте.

В рейтинге самых счастливых стран, наименее экономически страдающих, в первом квартале 2022 г. были Ирландия, Мальта, Словения, Норвегия, Польша. Менее благополучными, чем Литва, оказались Испания, Греция, Словакия и Италия.

Индекс несчастья (англ. Misery index) – созданный в 1970-ых американским экономистом Артуром Оукеном макроэкономический индикатор, позже его доработали американцы Роберт Барро и Стивен Хенке.

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