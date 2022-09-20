Жители получили новые счета за электричество, не у всех хватило текущих доходов

Жители Литвы с беспокойством ждут начала отопительного сезона, сообщает LNK.

В Европе жители уже вышли на улицы в знак протеста против высоких цен на энергоресурсы.

"Каждый из нас может экономить и подумать, как разделить это бремя. Я планирую финансы, сколько могу потратить в неделю, составляю меню, что бы не пришлось ходить в закусочную. Конечно, считаю. Отопления еще нет, но я считаю, плачу вперед, чтобы, когда наступит время, было легче, у меня есть кое-какой резерв. Первый счет, наверное, не будет большим", – сказала одна жительница.

"Нет денег для экономии", – сказал журналисту прохожий.

"Я всегда все выключаю. Сейчас я приехала из Шяуляя в Вильнюс, так все выключила. Я не расходую электричество напрасно", – сказала женщина.

"Сумма в счете выросла в 4-5 раз. Последний счет был около 500 евро. Возможно, солнечные батареи - это выход, но я смотрел, что цены тоже падают", – заметил другой собеседник.

"Я живу в общежитии, плата не изменилась, поэтому меня повышение цен не коснулось, конечно, когда возвращаюсь домой, понимаю, что родители чувствуют повышение цен. Мои родители очень экономные люди, мама всегда говорила: "не оставляй включенным свет" и т.д. Стараются экономить", – сказала девушка.

Как ведут себя литовцы, показало новое исследование - только половина жителей ограничивает повседневные расходы, а в начале пандемии это делали 63% жителей.

Глава института финансов Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что, наверное, на людей еще действует лето.

"Еще не видели больших счетов, у них есть время на подготовку. 45% уже пересмотрели, планируют свои расходы. Это немало. Конечно, в начале пандемии у людей не было столько сбережений, мы не знали, как будет развиваться экономика. Может, сейчас мы лучше подготовлены, уже привыкли справляться с такими кризисами", – заметила она.

Цвиликене отметила, что люди выбирают более дешевые бренды, отказываются от товаров, без которых можно обойтись.

"Люди сами стали делать то, для чего раньше нанимали рабочих. В карантин мы научились клеить и красить. Кроме того, люди отказываются от дорогих покупок", – сказала она.

Представитель Swedbank заметила, что 60% немцев сейчас тратят все свои доходы на погашение обязательств, налоги, другие повседневные нужды.

"Этот период, который грядет, полгода, для многих домашних хозяйств будет таким, что не только все доходы уйдут на погашение счетов, но и придется использовать сбережения. Кому-то удастся сэкономить – тем, у кого доходы большие.Но большинству придется доставать деньги, которые отложили на черный день. Тем, у кого нет никаких сбережений, некуда деваться, надо откладывать сейчас", – сказала Цвиликене.

Она прибавила, что больше всего среди тех, кто не откладывает деньги - молодежи.

"Может быть, им юношеский максимализм помогает дышать летним воздухом и они не так чувствуют наступление тяжелого периода (поскольку живут с родителями), который ждет осенью и зимой всех", – сказала она.

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