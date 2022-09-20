Спикер Сейма Литвы: мы должны приложить все усилия, чтобы наша поддержка Украины не уменьшалась

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что в ходе дискуссий, состоявшихся в понедельник в Музее жертв коммунизма в Вашингтоне и Гудзоновском институте, она подчеркнула уникальный опыт Литвы по освобождению из советского лагеря и преимущества этого болезненного опыта для решения сегодняшних вызовов.

Спикер Сейма отметила, что, отдаляясь от зависимости от российских энергоресурсов, мы обязаны уходить и от рассказа России об истории Европы 20 в., включая причины и последствия Второй мировой войны.

"Этим нарративом, полным беспочвенных обвинений, циничного и высокомерного отношения, Кремль пытается оправдать свою агрессию против соседних стран. Поэтому важно, чтобы оценка преступлений тоталитарного коммунистического режима стала неотъемлемой частью политической повестки западного мира как борьба с дезинформацией и гибридной войной. Мы это очень хорошо понимаем. Мы должны помочь понять это тем странам, у которых еще могут быть какие-то иллюзии относительно перспектив России", - написала В. Чмилите-Нильсен в Facebook.

Председатель Сейма отмечает, что в Гудзоновском институте она подчеркнула, что хотя Литва необратимо повернулась к западному миру, она хорошо помнит разрушительный оккупационный режим коммунизма, который никогда не забудет сама и постарается не дать забыть другим.

"Ведомые исторической памятью, мы постоянно призывали страны Запада осознавать угрозы России. Это кризис не одной страны – Украины – или региона. Кремль действует не в одиночку, а вместе с другими авторитарными государствами, не скрывая, что бросает вызов Соединенным Штатам Америки и порядку демократического мира в целом", - написала она.

"Десятилетия нашей и европейской безопасности и стабильности были огромными успехами для всех, что было бы невозможно без Соединенных Штатов Америки. Неизвестно, как сложилась бы судьба Литвы и других стран Балтии, если бы мы не вступили в ЕС и НАТО, а нам это удалось благодаря огромной поддержке США. Поэтому, оценивая это, мы должны приложить все усилия, чтобы не уменьшалась наша поддержка Украины, которая сегодня защищает то, что десятилетиями создавал демократический мир", - добавила председатель Сейма.

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