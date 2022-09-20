Из Каунаса в Ирландию пытался вылететь грузин с фальшивым паспортом

Сотрудники погранохраны Каунасского аэропорта задержали гражданина Грузии, который пытался вылететь в Ирландию, предъявив фальшивый паспорт гражданина Греции. Паспорт был выдан на имя другого человека.

В Каунасе пограничники проверили документы пассажира, который намеревался лететь в Шеннон (Ирландия). Паспорт гражданина Греции вызвал и пограничников подозрения.

Проверив документ, пограничники выяснили, что это фальшивка. Вскоре выяснилось, что греком безуспешно пытался прикинуться 31-летний гражданин Грузии. Среди вещей у него был и его паспорт.

Подозреваемого допросили. Ему грозит арест или лишение свободы на срок до 4 лет. Во вторник суд решит вопрос назначения мер пресечения подозреваемому.

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