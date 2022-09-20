Сейм в срочном порядке рассмотрит запрет на ретрансляцию российских медиаканалов

Во вторник Сейм после обсуждения одобрил представленные в срочном порядке поправки к Закону об информировании общества, которые запрещают ретрансляцию и распространение в Литве российских и белорусских радио- и телепрограмм. За законопроект проголосовали 122 парламентария, 5 членов Сейма воздержались, против проголосовали Вальдемарас Валькюнас и Миндаугас Пуйдокас.

После одобрения поправок, запрет на ретрансляцию пропагандистских СМИ будет действовать до 16 октября 2024 г. Окончательное решение парламент примет в четверг, 22 сентября.

В зарегистрированных председателем Комитета по культуре Витаутасом Юозапайтисом поправках предусматривается запрет на ретрансляцию и распространение радио- и телепрограмм субъектов, учрежденных в России и Беларуси, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых, а также их распространение в интернете. Исключение сохраняется только для каналов, распространяемых странами Евросоюза.

По словам инициаторов поправок, для защиты населения Литвы от дезинформации и манипулирования информацией необходимо продлить блокировку российских и белорусских каналов.

ЭЛЬТА напоминает, что в ожидании новых поправок к Закону об информировании общества Литовская комиссия по радио и телевидению настоятельно призывает действующие в Литве вещательные компании и распространителей избегать ретрансляции подобных телепрограмм.

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