Премьер об интерпелляциях министрам: пусть выражают недоверие всему правительству

Парламентская оппозиция заявила о вотумах недоверия нескольким министрам, на что премьер-министр Ингрида Шимоните ответила, что можно выразить недоверие и всему правительству. Тогда, по ее словам будет легче сформулировать вопросы.

"Если коллеги хотят выдвинуть интерпелляции чуть ли не каждому второму министру, то, может, проще выразить недоверие всеми правительству. Меньше вопросов надо писать, как я заметила, сейчас это дается непросто, составить серьезные претензии конкретному министру", – сказала Шимоните.

Она заметила, что у нее самой к министрам порой бывают более серьезные вопросы и претензии, чем у оппозиции.

"Обычно мы говорим о работе, у меня, быть может, претензий бывает больше, чем у оппозиции в интерпелляции. Наверное, проще было бы написать одну интерпелляцию, чем пять", – прибавила премьер.

На вопрос, пристает ли оппозиция к министрам, премьер ответила: "Что значит пристает? У оппозиции такая работа. Если они видят повод для вотума недоверия, пусть объявляют. Правда, сегодня уже предлагают менять устав парламента, чтобы вотум недоверия можно было составить проще, может, это даже будет идти вразрез с Конституцией, это тоже показывает некоторую веру в свой успех.

Очевидно, что так поступает оппозиция во всем мире, ничего странного тут нет. Видят ли они повод? Наверное, да. Я, наверное, вижу меньше, но это демократическое учреждение, процедуры описаны в уставе, не вижу проблем".

"Странно только, что устав начинают менять, когда процедуры уже начаты, но это, видимо, часть того же процесса", – прибавила она.

20 сентября в парламенте предлагали рассмотреть поправки к уставу парламента, предложенные "трудовиками". В поправках предлагается упростить процедуру подачи интерпелляции. Однако этот вопрос с повестки дня был снят, поскольку юристы считают, что поправки противоречат Конституции.

Премьер сказала журналистам, что если бы у нее не было доверия к кому-то из министров, она бы с ним не работала.

По словам Шимоните, министры реагируют на ее замечания: "Мы ищем наилучшие решения, это не всегда легко. Публичная политика - такая вещь, что здесь не найдешь ответы, которые понравятся всем. Кому-нибудь да не подойдет. Видимо, не надо стараться угодить всем".

Оппозиция в ближайшее время намерена объявить вотумы недоверия министру энергетики Дайнюсу Крейвису, министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, министру охраны окружающей среды Симонасу Гентвиласу о министру экономики Аушрине Армонайте.

Ранее уже объявлялись интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу и министру здравоохранения Арунасу Дулькису.

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