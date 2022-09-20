Сеть Maxima меняет дисконтные карты Ačiū на бесконтактные

Литовская сеть Maxima обновляет дисконтные карты Ačiū и меняет их на бесконтактные.

"Только в прошлом году мы предоставили нашим клиентам скидки на сумму 470 млн. евро. Участники программы лояльности получают еще больше скидок: пользуются специальными акциями Ačiū, возвращают часть денег и могут ими расплачиваться в магазинах Maxima, скидки им предоставляют и партнеры сети. Бесконтактные карты будут экономить время клиентов, а обменявшие карты на новые получат 3 скидки во время следующей покупки", – сказала пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.

Всего в Литве выдано почти 1,млн. карт Ačiū.

„Ačiū“ kortelė Foto: Įmonės nuotr.

В сообщении напоминают, что деньгами, которые накапливаются на счету карты Ačiū, можно оплатить 99% стоимости покупки в магазинах сети.

В этом году был расширен выбор клубов Ačiū. Каждый член программы лояльности может выбрать 5 актуальных для него клубов и пользоваться скидками до 50% на товары определенной группы.

По словам Дапкене, самый популярный клуб - Малышей (Mažylių).

"Мы - самая крупная сеть в Литве, у нас налажены многолетние и прочные связи с партнерами – это позволяет нам предложить жителям скидки и за пределами сети Maxima", – заметила Дапкене.

Клиентов призывают поменять дисконтные карты Ačiū до 28 февраля 2023 года. Сменившие карты получат три скидки во время следующей покупки, а дополнительные скидки их ждут с 19 декабря.

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