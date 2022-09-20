Офис президента о переговорах по ценам на электроэнергию: настало время министерских решений

Главный советник президента Аста Скайсгирите говорит, что на нынешнем этапе министерства должны принимать решения, чтобы Литва смогла убедить своих партнеров в Евросоюзе ввести потолок цен на газ.

"В цепочке принятия решений настало время министерских решений. В зависимости от результата, достигнутого министерствами, тогда подключится президент и решение на уровне европейских глав. Просто у нас именно такая последовательность. Это не значит, что кто-то бежит от ответственности. Мы считаем, что это проблема, которую мы должны решать все вместе", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказала А. Скайсгирите.

"Все вопросы являются ответственностью литовских властей, и, наверное, гражданина Литвы мало волнует, какое министерство или какое государственное учреждение отвечает. Их заботит решение вопроса. Наверное, никому не нравится такое перебрасывание мяча с одной стороны на другую", - добавила советник.

Чтобы снизить цены на электроэнергию для потребителей, Литва выступает за введение потолка цен на газ на уровне ЕС. Между тем предложение Еврокомиссии о перераспределении избыточной прибыли компаний, производящих дешевую электроэнергию - ветровую, солнечную, атомную, из отходов или гидроэнергетику, - литовские политики считают неприемлемой

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В Министерстве иностранных дел Литвы Delfi заявили, что для того, чтобы найти подходящее для Литвы решение, подключиться должен и офис президента. По словам министерства, этот вопрос нужно поднимать и искать решения на предстоящем заседании Европейского совета. Литву в этом формате представляет президент Гитанас Науседа.

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