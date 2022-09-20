Коронавирус в Литве: 2694 новых случая и две смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 2694 новых случая заражения COVID-19, зафиксированы две смерти от коронавируса, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 2087 человек, повторно - 580, в третий раз - 27.

В больницах проходят лечение 155 пациентов с COVID-19, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 563,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,5%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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