За минувшие сутки литовские пограничники развернули 121 нелегального мигранта

В понедельник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 121 мигранта, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.

В Латвии за прошлые сутки не фиксировались попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 50 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 7 182 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах. С тех пор в общей сложности в Литву не впустили 15 288 нелегальных мигрантов.

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