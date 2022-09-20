Президент на саммите ООН: нужно обеспечить непрерывность образования для детей военных беженцев из Украины

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа в режиме онлайн принял участие в Саммите ООН по трансформации образования, посвященном вопросам обеспечения качественного образования для всех детей и обсуждению трансформации образования в условиях глобальных перемен. Выступление президента было посвящено задачам в сфере образования в условиях войны, говорится в сообщении Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

В ходе своего выступления президент отметил, что с начала развязанной Россией войны против Украины Литва предоставила убежище более 65 тысячам украинских беженцев, из них 24 тысячи – несовершеннолетние. Г. Науседа подчеркнул, что для удовлетворения их социальных, культурных и образовательных потребностей в Вильнюсе был открыт Украинский центр, а государственные и муниципальные учебные заведения Литвы обеспечивают условия для полноценного развития и образования украинских детей. Глава государства также отметил, что Литва поможет Украине восстановить разрушенные во время войны школы и детские сады.

Г. Науседа подчеркнул важность предоставления украинским детям возможности получать образование в странах пребывания, а также необходимость начать думать о восстановлении надлежащего школьного образования в Украине. Президент обратил внимание мировых лидеров на тревожную ситуацию на оккупированных территориях Украины.

"Украинских учителей заставляют использовать русский язык и вести обучение по российской программе. Украинских детей насильно вывозят в Россию для усыновления российскими семьями. Россия должна нести ответственность за эти предосудительные действия", - отметил президент.

Глава государства также подчеркнул необходимость концентрации усилий для смягчения негативных последствий войны для жизни молодых украинцев, особенно тех, кто получил ранения, увечья или потерял своих близких. Право детей, пострадавших от войны, на непрерывное и качественное образование должно быть гарантировано.

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