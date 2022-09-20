Глава МИД Литвы в Йеле: необходимо менять все еще живучую веру в мнимую мощь России

Находящийся в США министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник в Йеле встретился с общественностью университета: президентом Питером Саловеем, профессором Тимоти Снайдером и студентами, изучающими политологию, говорится в распространенном сообщении МИД для печати.

Во время встречи с президентом Йельского университета П. Саловеем Г. Ландсбергис обсудил не только последствия войны в Украине для всего мира, но и необходимость менять все еще живучую веру в мнимую мощь России.

"Запад, как коллективная мощь, должен сделать все, чтобы основанный на правилах мир был сохранен, а накопленный Восточной Европой опыт жизни по соседству с агрессором стал частью академических программ США и Европы", – сказал министр во время встречи.

На встрече со студентами Йельского университета министр ответил на вопросы о НАТО, политике Европейского Союза и факторах, определяющих победу Украины и будущее авторитарных режимов.

"Зависимость от авторитарных, недемократических стран и звеньев их поставки делают Западный мир уязвимым. Но каждая страна вольна выбирать - более дешевый капкан зависимости или более дорогая, но устойчивая сопротивляемость", – сказал Г. Ландсбергис, отвечая на вопросы докторантов Йельского университета.

Во время встреч с профессором Т. Снайдером министр иностранных дел обсудил необходимость продолжать сплачивать поддержку Западного мира Украине, а также необходимость менять господствующие академические нарративы о России. Украину и коллективную историческую память, а также уроки XX века, которые профессор описал в бестселлере "О тирании".

У президента Йельского университета П. Саловея литовские корни, которыми он гордится, он является почетным доктором Университета им. Витаутаса Великого. На будущей неделе П. Саловей посетит Литву.

Йельский университет - один из двух университетов США, в котором есть специальная программа изучения Балтии.

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