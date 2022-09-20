Новый опрос: фактор Грибаускайте и новые фамилии

Новый опрос жителей показал, что наиболее реальные кандидаты на пост президента страны - экс-президент Даля Грибаускайте и нынешний глава Гитанас Науседа. Такие результаты показал опрос, проведенный 25 августа-2 сентября по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai. Эксперты согласны с тем, что самая прочная позиция - у нынешнего президента.

Первое место в рейтинге занимает экс-президент Даля Грибаускайте (в июне 15,2% в августе – 17,2% голосов). Однако Грибаускайте уже публично заявляла о том, что больше не будет претендовать на этот пост.

Второе место рейтинга – действующий президент Науседа (соответственно 16,6% и 15,6%).

Далее идет премьер-министр Ингрида Шимоните. За нее в июне высказались 7,2%, а в августе - 8,4% респондентов.

На четвертом месте - бывший председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле (в июне 5,8%, в августе – 6%).

На пятом месте экс-премьер Саулюс Сквернялис (соответственно 7,6% и 5,6%).

Далее идет общественный деятель Андрюс Тапинас. Его фамилия в первый раз была включена в рейтинг. В августе за него проголосовали бы 3,7% участников опроса.

Лидер соцдемов Литвы Вилия Блинкявичюте занимает седьмое место рейтинга - 4,4% и 3,4% голосов.

Далее следует министр обороны Арвидас Анушаускас (его фамилия в рейтинг была включена в первый раз), за него в августе проголосовали бы 3,2% участников опроса.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис занимает девятое место - соответственно 2,1% и 2,7%.

За ним следует экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига – в июне меньше 2%, в августе 2,3%.

Далее в рейтинге идет фамилия спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен - соответственно 2,7% и 2,2%.

Последним в рейтинге оказался министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис – и в июне и в августе 2%.

Другие политики и общественные деятели - Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский и Пятрас Гражулис - набрали меньше 2%.

За другого кандидата в июне голосовали бы 10%, а в августе – 5% респондентов.

11,5% в июне не собирались голосовать, в августе таких было 9%.

В июне 14,9%, а в августе 13,7% не знали, за кого голосовать.

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