Вице-министр: Беларусь не разрешит возобновить обучение в литовской школе в Пелесе

Белорусские власти не разрешат возобновить обучение в литовской средней школе в Пелесе, заявил в понедельник вице-министр образования, науки и спорта Литвы Рамунас Скауджюс.

Должностные лица Инспекции государственного пожарного надзора Беларуси летом сообщили, что выявили возможные нарушения и приостановили деятельность школы, до сих пор она не возобновлена.

"Когда были озвучены дополнительные требования пожарной безопасности, директор с ними не согласился, и начался судебный процесс. Но очень четко было сказано, что как бы не закончился судебный процесс, разрешение выдано не будет", - сказал вице-министр журналистам.

По его словам, к школе были предъявлены требования, вынуждающие изменить конструкцию здания.

По словам Скауджюса, в этой школе училось около 120 детей, родители переписали их в ближайшие школы.

"Учителям выплачено выходное пособие, на сегодняшний день еще остается работать администрация (...), чтобы решать хозяйственные вопросы", - сказал он.

По словам вице-министра, поскольку школа построена и оборудована на средства Литвы, в Министерстве иностранных дел обсуждают, как вернуть находящееся в этой школе имущество: интерактивные доски, микроавтобусы.

В другой литовской школе в Беларуси, в Рымдзюнах, учится около 90 детей, но обучение они получают уже не на литовском, а на белорусском языке, так как в апреле вступил в силу указ Александра Лукашенко об обучении в школах только на русском и белорусском языках.

"В Рымдзюнах остались два учителя, которым была предоставлена ​​возможность преподавать литовский язык посредством неформальной деятельности", - сказал Скауджюс.

Школа в Рымдзюнах также была создана по инициативе и на средства Литвы.

В понедельник в Вильнюсе прошла акция протеста из-за решения минского режима закрыть школы в стране и ограничить возможность преподавания на языках национальных меньшинств.

Его организатор, руководитель Международного центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач заявила, что "в Беларуси происходит настоящий этноцид литовского и польского национальных меньшинств и геноцид белорусского народа".

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