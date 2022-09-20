Нет русскому языку: по-литовски должны говорить и украинцы

Война России в Украине продолжается, а в Литве проходит дискуссия о том, какое место в повседневности в нашей стране должен занимать русский язык. Есть люди, которые считают, что этому языку нельзя учить в школах, есть те, кто не хочет говорить по-русски с приезжими, включая беженцев из Украины.

Есть и те, кто считает, что к языку надо относиться проще – ведь это еще один способ лучше понимать друг друга, а ведь и говорящих по-русски украинцев в Литве немало. Это надо иметь в виду.

Майор запаса Дарюс Антанайтис в фейсбуке заявил, что не хочется говорить по-русски, даже с украинцами.

"Bolt… хорошее средство для перемещения из точки A в точку Б. Много иностранцев, много украинцев, которые приехали сюда не знают язык. Есть много и других, киргизов? Но я не говорю по-русски. Не потому, что не знаю этот язык, а потому что НЕ ХОЧУ говорить на этом языке. Это не игра. Это не кривляние. Русскому языку – нет", – писал он.

Delfi он сказал, что приехавшие в Литву украинцы должны учить русский.

"Если я приезжаю работать в Великобританию или в Германию, я обязан учить государственный язык этих стран, – сказал он. – Чтобы работать или жить в какой-то стране, ты должен выучить хотя бы базовые слова. Я не представляю, чтобы во Францию приехал гражданин Индии и говорил бы со всеми на своем родном языке".

Антанайтис сказал, что ан работе говорит с украинцами по-английски.

Украинец, директор Европейского института украинской культуры Петр Пирогов сказал, что приехавшие в Литву украинцы пытаются учить литовский, хотя иногда говорят с местными по-русски или по-украински.

"Я общаюсь с беженцами, с соотечественниками, они говорят, что литовцы дружелюбные, поэтому они чувствуют себя здесь, как дома. Многие мои знакомые, которые приехали в Литву, сразу пошли на курсы языка, чтобы выучить литовский. Есть те, кто говорит по-русский, общий язык - русский, но многие литовцы понимают и по-украински", – сказал Delfi Пирогов.

Он сказал, что нельзя сказать, что украинцы охотно говорят по-русски, но иногда это единственный язык, с помощью которого они могут договориться с литовцами.

"Я знаю, что люди, которые приехали из регионов, где говорили по-русски, например, из Харькова, ходили там в украинские школы, а здесь ходят в литовские. Они не хотят идти в школы с русским языком обучения", – заметил Пирогов.

Он заметил, что все беженцы из Украины понимают, что в Литве действуют свои правила, что надо говорить по-литовски. Литовский не учат разве что те, кто приехал сюда ненадолго и через месяц-другой намерены вернуться домой.

Специалист по коммуникациям Робертас Погорелис считает, что язык - всего лишь средство для достижения взаимопонимания и к использованию русского языка надо относиться проще. Однако он заметил, что английский в этом плане дает больше возможностей.

"Сам язык не может быть ни плохим, ни хорошим. Это лишь средство для коммуникации. С человеком надо говорить на том языке, который он понимает. Если таких языков несколько, то в официальном дискурсе лидирует английский, это показывает западную ориентацию Литвы. Очень приятно, что мы приспособились, принимая беженцев из Украины, и можем общаться с ними в разных сферах на русском. В большинстве случаев иначе договориться было бы тяжело, поскольку английским владеет лишь небольшая часть украинцев, еще меньше литовцев говорит по-украински", – сказал Delfi Погорелис.

Он сказал, что хотелось бы, чтобы те беженцы, которые планируют здесь остаться надолго, учили литовский или хотя бы английский язык, а вот что касается общения в быту, то тут язык общения - личное дело самих людей.

"На каком языке говорить в частных беседах - дело самих людей, не надо их этим попрекать", – заметил Погорелис.

Он сказал, что не согласен с мнением, что литовцам не надо учить русский, поскольку это язык агрессоров и оккупантов.

"В первую очередь, это язык российских и белорусских диссидентов и почти половины украинцев. Знание этого языка всегда было и будет достоинством, особенно для тех, кто живет вблизи России (к сожалению, географически мы от нее не сбежим) или путешествует по восточной части Европы (и не только там).

С другой стороны, не надо ограничиваться одним русским – надо,чтобы выбор языков для изучения был шире. В литовских школах незаслуженно забыт польский язык. Многие думают, что, зная русский, можно договориться и с поляками – но это не так. Литовцам неплохо было бы выучить этот язык, на котором не только говорит самое многочисленное нацменьшинство страны, но и еще 40 млн. людей в мире", – сказал Погорелис.

По данным Департамента статистики Литвы, в Литве работают около 17 000 украинцев. Всего в Литве находятся 65 500 беженцев из Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!