Президент: Литва запомнит королеву Елизавету II как искреннюю и любящую людей

Литва запомнит королеву Елизавету II как искреннюю и любящую людей, заявил президент Гитанас Науседа, присутствовавший в понедельник на похоронах королевы Великобритании.

"Литва будет помнить королеву Елизавету II такой, какой мы видели ее в 2006 году во время визита в нашу страну - искренней и любящей людей", - цитируется литовский лидер в опубликованном президентском офисом пресс-релизе.

По словам Науседы, впечатляющие 70 лет правления Елизаветы II были некой константой стабильности. "Не будем забывать о прочном ценностном фундаменте, на который опиралась королева при оценке мировых событий", — отмечает президент.

Науседа также подчеркивает, что Литва и Великобритания являются странами-единомышленниками, которые будут продолжать работать на благо своего народа, преодолевая вызовы и угрозы безопасности, возникающие в трансатлантическом пространстве.

На похоронах королевы Великобритании президента Литвы сопровождала первая леди Диана Науседене.

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