Работники общественного транспорта в Вильнюсе готовятся к забастовке гарантируют лишь половину маршрутов

Прошел год с начала судебных разбирательств между профсоюзом "Вильнюсского общественного транспорта" и компанией. Снова заговорили о забастовке.

Председатель профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что бессрочную забастовку планируют начать 3 октября, поскольку за год с администрацией компании так и не удалось договориться ни о нормальной методике подсчета зарплат, ни об улучшении условий труда.

"Мы уже знаем, что литовские суды признали забастовку законным способом, во время забастовки мы должны обеспечить 50% услуг каждого маршрута. После того как в Литве отменили режим чрезвычайной ситуации, мы объявляем забастовку с 3 октября", – сказал Маркявичюс.

Напомним, что первый раз забастовку планировали объявить в октябре прошлого года, однако этому мешали судебные разбирательства – в мае Вильнюсский окружной суд разрешил забастовку с обеспечением половины услуг.

До сих пор нельзя было проводить забастовку из-за режима чрезвычайной ситуации в Литве, режим ЧС был отменен только на прошлой неделе, сейчас он действует только на границе.

Профсоюз сообщает, что забастовка будет проходить в Веркяйском, Виршулишкском и Антакальнисском департаментах. Об этом работники информировали руководство и Вильнюсский муниципалитет.

По словам Маркявичюса, за год не удалось добиться, чтобы соблюдали требования коллективного соглашения от 2018 года, которые охватывают и вопрос подсчета зарплат.

"Мы видим, что права работников по-прежнему систематически нарушают, а профсоюз не может бастовать, компания в одностороннем порядке расторгла коллективный договор 2018 года, ввела нетипичные формы трудоустройства, работники выступали против них. Большинство, больше 1000 работников, отказались подписывать новые договоры из-за новых форм, по которым не выплачивают социальные гарантии, поскольку деньги оформляют как компенсацию за динамическую работу", – saзаметил глава профсоюза.

Компания в свою очередь заявляет, что регулярно повышает зарплаты, улучшает условия труда работников, а профсоюзы обвиняет в том, что они не идут на компромиссы.

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