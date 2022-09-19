Министр финансов Литвы: мы рассматриваем некоторые налоговые отсрочки для бизнеса

Министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что Минфин рассматривает возможность разрешить компаниям, потребляющим много электроэнергии и газа, отсрочить налоги. Министр называет, когда такие оговорки могут быть предусмотрены для компаний, которые на энергию тратят 10 проц. всех своих издержек.

По словам министра, специальное определение того, какие компании потребляют много газа и электроэнергии для производства, предусмотрено в "Военном" коммюнике Евросоюза, который предусматривает помощь компаниям, пострадавшим от войны в Украине.

"В течение определенного периода времени им предоставляется дополнительная помощь в соответствии с европейской скоординированной схемой. Мы рассматриваем, анализируем и рассчитываем, сколько будет стоить такая мера, чтобы определенному бизнесу мы могли предложить налоговые отсрочки. Чтобы у него был определенный оборотный капитал в сложное время", - в понедельник Delfi TV сказала Г. Скайсте.

"Это распространялось бы на предприятия, для которых вопрос действительно болезненный, - скажем, если 10 проц. всех их издержек составляет именно энергетика: газ, электроэнергия", - сказала она.

Министр также подтвердила, что при крайне высоких ценах на энергоносители госфинансы не в состоянии поддерживать бизнес так, как планируется помогать жителям.

Им на компенсации за энергию в следующем году должно быть предусмотрено около 1 млрд. евро.

"Предусмотреть такие же компенсации, как для жителей, было бы просто непосильным бременем для бюджета. Необходимо понимать, что решения должны быть долгосрочными", - сказала Г. Скайсте.

Аргументируя, что помощь необязательно нужна всему бизнесу, она сказала, что в прошлом году компании заработали 10 млрд. евро прибыли.

"В хороший период прибыль идет не государству, а именно бизнесу. Вероятно, что бизнес также должен взять на себя ответственность за рискованные периоды, когда цены могут расти. Некоторые предприятия взяли на себя этот риск", - отметила она.

Министр также выразила надежду, что все больше предприятий быстро воспользуются поддержкой и инвестируют в развитие возобновляемых источников энергии.

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