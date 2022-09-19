Представители системы образования раскритиковали предложение министра о гибридном преподавании второго иностранного языка

В целях расширения возможностей выбора второго языка в образовательных учреждениях, не только русского, но и других языков, министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене призывает к организации обучения централизованным гибридным способом. По словам министра, в этом случае часть уроков иностранного языка в образовательных учреждениях будет проходить дистанционно, а часть – непосредственно в школах.

"Мы будем призывать самоуправления и школы к более творческому подходу к обучению языкам, потому что у нас есть очень маленькие школы, где очень сложно нанять учителя на полный рабочий день, и может быть сложно организовать обучение французскому или немецкому языку во всех школах. Но это можно сделать централизованным гибридным способом. Мы считаем, что это возможность для расширения обучения иностранным языкам", - в четверг журналистам сказала министр.

"Я говорю о дистанционном обучении. Можно организовать образование в самоуправлениях, если можно так сказать, централизованным гибридным способом, чтобы определенная часть уроков проходила дистанционно, а часть – вживую", – пояснила Шюгждинене.

Председатель Профсоюза работников образования и науки Эгидиюс Милешинас не скрывает, что пока такие заявления министра сложно оценивать.

"Процесс не так и прост. Хорошо, удаленно, но во время таких занятий кто-то должен быть с детьми. А как это финансировать, как все происходит, вопросов много, сложно оценивать", – сказал он, заметив, что скорее всего, к этой инициативе даже не вернутся, поскольку это предложение больше похоже на экспромт.

"Я думаю, сейчас эта тема на волне, а через пару недель или через месяц о ней забудут", – сказал Милешинас.

Председатель Литовского союза работников системы образования Андрюс Навицкас положительно оценил предложение министра, но заметил, что на практике оно неосуществимо.

"Само предложение, может, и хорошее, но мы считает, что осуществить его на практике не удастся. Учителя не понимают, как могут вести уроки удаленно и кто в школах будет сидеть с детьми, чтобы гарантировать порядок на таких уроках, ведь учителей и без того не хватает", – сказал он, заметив, что на практике, скорее всего, ничего подобного не будет.

Но, по его словам, если министерство придет с конкретным предложением, школы его встретят положительно.

"Мы только за то, чтобы у детей было как можно больше возможностей и выбора. Только мы считаем, что это больше теоретическое предложение", – прибавил Навицкас.

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