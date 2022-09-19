Член Сейма Литвы: министр энергетики должен уйти в отставку сам, не дожидаясь вынесения вотума недоверия

Непрекращающиеся попытки убедить министра энергетики Дайнюса Крейвиса предпринять не только бутафорные, но и реальные действия и изменить свое отношение к гражданам Литвы и бизнесу нашей страны не достигли цели, поэтому было принято решение инициировать один из важнейших демократических инструментов оппозиции – начать процесс вынесения вотума недоверия, говорится в распространенном в понедельник утром сообщении члена Сейма Эугениюса Сабутиса.

Согласование текста уже подошло к завершающей стадии, и в ближайшее время начнется сбор подписей. "Очевидно, что Д. Крейвис не на своем месте, и предлагаемые им меры и планы экономии не утешают ни жителей, ни представителей бизнеса. Нормально ли, что с приходом новой сессии Сейма и скоро начинающимся "золотым" отопительным сезоном, у министра энергетики до сих пор нет конкретного плана, как пережить энергетический кризис? Мы слышим только о мистических мерах, которые вскоре поступят в Сейм", - сказал Э. Сабутис

Столкнувшись с кратным ростом цен на энергоносители, литовские компании говорят о крайне сложном периоде для бизнеса страны, если государство в ближайшее время не установит меры помощи – некоторые перенесут или уже переносят бизнес в страны, где предусматривается поддержка, и электроэнергия дешевле, некоторые компании станут неконкурентоспособными и потеряют партнеров по экспорту.

Как отмечает член Сейма, правительство к этим изменениям не готовится. Хотя электричество в Литве самое дорогое среди других стран региона, оно чуть ли не единственное не предприняло никакие меры помощи предприятиям, потребляющим много энергии. Если бизнес начинает рушиться, больше всего страдают работники, для которых единственный выход – обратиться в Службу занятости и просить пособия.

"Если эти вопросы в планах работы правительства не станут приоритетными, очевидно, что в ближайшее время мы можем увидеть большое количество работников, которые потеряют работу. Сколько из них будет уволено, будет зависеть от того, какая поддержка по ценам на энергию будет доступна для бизнеса. Если меры, предусмотренные правительством до сих пор, будут работать так, как работают сейчас, а цены на энергоносители для компаний будут продолжать расти такими же темпами, какими они росли на рынке до сих пор, то это неизбежно приведет к остановке производственных компаний и к увеличению числа безработных", - подчеркивает Э. Сабутис.

Критическая ситуация, с которой сталкивается бизнес, и возможные массовые увольнения – лишь один из примеров того, что министр энергетики Д. Крейвис больше не может продолжать свою работу, подчеркивает член Сейма.

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