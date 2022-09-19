Певица Алла Пугачева опубликовала в соцсетях "обращение в Минюст РФ", в котором попросила зачислить себя "в ряды иноагентов своей любимой страны".
С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль за въездом россиян
Главные темы дня обсуждаем с политическим обозревателем, колумнистом Deutsche Welle Константином Эггертом. Из Лондона на связи с нами правозащитница Катерина Бореко.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!