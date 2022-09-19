Армия Литвы: поток дезинформации растет, мишень – ограничения на поездки россиян

Аналитики литовской армии отмечают растущий поток дезинформации, одной из главных тем таких сообщений является предложение Литвы прекратить выдачу туристических виз гражданам России, решения министров обороны стран Евросоюза (ЕС).

Как сообщили в понедельник в литовской армии, всего в августе было выявлено 505 уникальных случаев с признаками негативной информационной деятельности, а в июле - 463 таких случая.

По мнению армейских аналитиков, в августе в пропаганде, распространяемой враждебными источниками, особое внимание уделялось теме литовско-российских отношений, и в ней доминировала одна нарративная линия - якобы имеющие место литовская антирусскость, русофобия и враждебные действия в отношении России.

По мнению аналитиков, наибольшее влияние на враждебную информацию имели предложение МИД прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России, швартовка десантного корабля USS Kearsarge (LHD-3) в Клайпедском порту и неформальная встреча министров обороны ЕС в Праге.

В ответ на предложения Литвы о туристических визах пропагандистские источники заявили, что Литва якобы идет против основных ценностей ЕС, ограничивая права человека и разделяя туристов по национальному и гражданскому признаку.

По данным армии, кремлевская пропаганда отреагировала в августе на процесс демонтажа советских памятников в муниципалитетах Литвы, Латвии и Эстонии. 18 августа МИД России выступил с отдельным заявлением, в котором говорится, что Россия расценивает подобные действия властей стран Балтии как то, что "в прибалтийских странах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия в отношении советского мемориального наследия".

В прошлом месяце и тема "калининградской блокады" получила дальнейшее развитие.

НАТО и другие темы обороны подверглись враждебной дезинформации, при этом интенсивная деятельность была направлена ​​против Североатлантического союза, он изображался как глобальный агрессор. Сообщения об агрессивности НАТО распространялись высшими российскими официальными лицами, альянс обвиняли в том, что он спровоцировал "кризис" в Евросоюзе. Утверждалось, что "агрессивная политика НАТО" вынуждает Россию защищаться, поэтому Альянс несет ответственность за кризис в Европе и вообще представляет угрозу мировому порядку и безопасности.

В нарративе о "беспрецедентной агрессивности" НАТО эпизодически использовалась смерть Дарьи Дугиной, дочери влиятельного русского философа-националиста Александра Дугина.

В августе также была развита тема участия НАТО в войне в Украине. Утверждалось, что Альянс вербует иностранных наемников для Украины.

Во второй половине августа наметилась тенденция открыто обвинять НАТО в участии в военных действиях, распространился нарратив о том, что Альянс ведет опосредованную войну и полностью вовлечен в войну, как в плане техники, так и военных.

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