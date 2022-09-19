Глава СОГГ Литвы: с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 11 россиян поднят вопрос аналогичного запрета для белорусов

С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль за въездом россиян. Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что пока неизвестно, как долго будет действовать такой порядок, однако россияне, по ее словам, уже сейчас должны оценить, стоит ли им ехать в Литву, если они не попадают в список исключений.

В понедельник во время визита на КПП в Лаворишкес министр сказала, что это региональное решение, его приняли страны Балтии и Польша.

"Как известно, идет жестокая война, ее организовала Россия против Украины. Мы видим, что Россия как государство непрогнозируема, агрессивна, 3/4 ее граждан поддерживают такие действия своей страны. Неприемлемо, чтобы поддерживающие войну россияне свободно путешествовали по миру, Литве, ЕС. Это аспекты, касающиеся безопасности, поскольку поддержка войны - угроза для безопасности нашей страны и ЕС", – пояснила министр.

По ее словам, будут впускать только тех россиян, которые отвечают следующим критериям: лица, приезжающие по гуманитарным причинам, борцы с кремлевским режимом, диссиденты, проезжающие через Литву транзитом, лица, осуществляющие международные перевозки, лица, у которых есть визы с длительным сроком действия или вид на жительство.

"Во всех остальных случаях пограничники каждый случай рассмотрят отдельно, и, оценив критерии, примут решение - впустить или нет", – сказала министр.

"Граждан России информировали, они должны оценить эти моменты и тогда решать - ехать или нет", – заметила Билотайте, сказав, что такой порядок будет действовать, пока действует режим ЧС. Точные сроки действия такого режима, пока не называют.

"Пока мы не видим признаков окончания войны. Пока Россия действует агрессивно, мы, видимо, должны будем принимать определенные решения", – сказала министр.

Она заметила, что сейчас решают вопрос, не принять ли такое же решение относительно белорусов.

"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов", – заметила Билотайте.

Глава СОГГ, генерал Рустам Любаев представил статистику - с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 11 граждан России.

"Большинство из них пытались попасть в Литву через КПП Кибартай. Остальные пытались проехать через белорусско-литовскую границу", – сказал генерал.

По его словам, латышские коллеги утром сказали, что у них пока не было ни одного подобного случая.

"Если говорить о потоке граждан РФ, то, к примеру, в августе в сутки в среднем в Литву въезжали около 2500 человек. Большинство – 50% – ехали по схеме облегченного калининградского транзита. (…) Остальные в основном - водители тягачей", – пояснил Любаев.

По его словам, проверка граждан РФ на КПП проходит в два этапа: сначала проверяют по Шенгенскому кодексу, а потом проверяют, входит ли человек в число исключений, о которых говорили выше.

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