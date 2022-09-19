Президент Литвы прибыл в Лондон для участия в похоронах королевы Елизаветы II

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа в Лондоне примет участие в похоронах королевы Елизаветы II.

Главу государства на похороны будет сопровождать первая леди страны Диана Науседене.

Как подчеркивал Г. Науседа, королева Елизавета II была великим, преданным своей стране, неординарным лидером, оставившим значительный след в мировой истории.

Около 500 высокопоставленных лиц со всего мира прибудут в Лондон, чтобы отдать дань уважения многолетнему монарху. Они присоединятся к членам королевской семьи, бывшим и нынешним премьер-министрам Соединенного Королевства в Вестминстерском аббатстве, исторической церкви, вмещающей около 2 000 человек.

Однако в публичном пространстве появилась информация о том, что Великобритания не отправила приглашения на государственные похороны королевы Елизаветы II России, Беларуси и Мьянме, а Иран будет представлен только на уровне послов, сообщили источники в Правительстве.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97 году жизни.

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