Погода не порадует: небольшие дожди пройдут во всех районах

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 13–16, местами до 17 градусов тепла.

Во вторник ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Возможен туман. Ночью будет 4–9, у моря до 11 градусов тепла. Днем облачность увеличится, во многих районах пройдут дожди. Воздух прогреется до 13–17 градусов тепла.

В среду ночью только местами пройдет небольшой дождь. Ожидается туман. Ночью будет 3–8, на Куршской косе 9–11 градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–3 градусов. Днем небольшие осадки прогнозируют во многих районах. Воздух прогреется до 12–17 градусов.

В четверг ночью без особых осадков. В некоторых районах прогнозируют туман. Температура составит 2–7, на Куршской косе 8–10 градусов тепла, местами заморозки 0–3 градусов тепла. Днем снова облачность увеличится, пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

В пятницу ситуация почти не изменится: ночью местами, а днем во многих районах будут идти небольшие дожди. Ночью будет 2–7, в Ниде 8–10 градусов тепла, на поверхности почвы местами возможны небольшие заморозки. Днем будет 11–16 градусов тепла.

В выходные теплее не станет, меньше осадков ожидается в воскресенье.

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