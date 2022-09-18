Экс-премьер Литвы: консерваторы мелют языком и ищут вину других в сложившейся ситуации

Консерваторы мелют языком и ищут вину других, сказал экс-премьер Саулюс Сквернялис, комментируя особенно сложную ситуацию в секторе энергетики Литвы в последнее время. По словам руководителя партии "Во имя Литвы", именно власть правых, в отличие от утверждения правящих, не сделала ничего, чтобы государство имело свой ресурс производства электроэнергии. Это позволило бы надеяться сейчас на меньшие цены на электроэнергию.

"Часто консерваторы, которые реально ничего не сделали для государства, только весело мелют языком и, к сожалению, пытаются искать вину других", – сказал С. Сквернялис, подчеркнув, что как его правительство, так и правительство, которым руководил Альгирдас Буткявичюс, намного больше сделали для обеспечения энергетической безопасности страны.

Поэтому премьер с иронией расценил намеки, раздающиеся в лагере правых, провести парламентское расследование о ситуации в энергосекторе.

"Я бы предложил провести и второе парламентское расследование и выяснить, почему два бывших до этого правительства не сделали ничего, чтобы сборная Литвы по баскетболу в этом году стала чемпионом Европы“, – сказал экс-премьер.

Критически расценил политик и действия министра энергетики Дайнюса Крейвиса по решению возникших проблем.

"Министр много говорит о прошлом, хотя это прошлое и те работы, которые сейчас завершают, начаты не этим правительством. Министр говорит о будущем – это надо делать.

Но будущее спроектировано в стратегических документах нашего государства, в привычной жизненной ситуации. Никто не предвидел, что в энергетике будет такая ситуация. Третий момент – делать здесь и сейчас. И в управлении энергетическим кризисом, и в поиске мер компенсации, и в поиске выхода из сложившейся ситуации. Министерство энергетики сильно запаздывает", – подытожил С. Сквернялис.

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