Покупать жилье или арендовать: ждать цен получше стоит не всем

В Литве выросла арендная плата за жилье, подорожали и кредиты. В зависимости от обстоятельств жителям может быть целесообразно на некоторое время выбрать аренду, но нет причин ждать и надеяться, что цены на жилье в ближайшем будущем упадут, говорит генеральный директор Ober-Haus Аудрюс Шапока.

Глава Агентства недвижимости говорит, что в течение пары лет цены на жилье росли быстрее, но и его доступность росла, хотя последние 12 месяцев "внесли некоторую турбулентность на рынок".

"В любом случае покупатель платит банку 2-2,5 процента, пусть будет 3 процента, учитывая текущий повышенный Euribor. При этом в среднем по статистике он платит за аренду около 5 процентов. Другими словами, годовой доход от аренды составляет примерно 5 процентов. Если оценивать полностью статистически, в данном случае в цифрах, то, конечно, лучший мотив — покупка недвижимости", — говорит он. А. Шапока.

По его словам, в краткосрочной перспективе на рынок аренды сильно повлиял поток украинцев и белорусов, но сейчас они уменьшились.

"Интересно, что ежемесячно на рынке в Вильнюсе появляется примерно 1,5-1,6 тысячи новых квартир. В апреле-мае было около 500. Сегодня цифра восстановилась, рынок, можно сказать, частично нормализовался, и давление на арендаторов, как и несколько месяцев назад, - как по ценам, так и по предложению, - не то чтобы его нет, но оно значительно меньше", - сказал глава Ober-Haus.

По его словам, универсального ответа, арендовать или покупать жилье, не существует, потому что каждый покупатель находится в разной ситуации с точки зрения профессиональных перспектив и зарплаты. Если нет особо острой необходимости в приобретении недвижимости (например, растущая семья), то, пожалуй, можно и подождать.

"Если нет мотивации, нет стимула, то я бы сказал, что стоит арендовать, можно более длительное, "правильное" время искать свое жилье. Впрочем, если говорить о перспективах, то, возможно, количество сделок несколько уменьшится, но пока нет очень четких предположений по снижению цен (на жилье — ред.).

Если цены снизятся в пределах нескольких процентов, это принципиально не изменит решения любого покупателя. Покупаете ли вы недвижимость за 110 000 евро или 107 000 евро – эти 3 000 евро "исчезают"", - сказал А. Шапока.

Он признал, что те, кто не спешит, у кого нет стимула покупать жилье в срочном порядке, могут подождать, особенно если есть долгосрочный договор аренды.

"С другой стороны, у нас есть клиенты, которые 12 лет ждали снижения арендной платы, снижения цен на жилье", — отметил он.

Оценивая перспективы предложения квартир, он сказал, что наиболее остро эта проблема стоит в Вильнюсе.

"По нашим оценкам, к концу года в Вильнюсе будет физически завершено строительство около 4-4,3 тыс. новых квартир. Подчеркну, к концу года и физически завершится строительство.

Из этого числа уже продано 87-89 процентов всех квартир. Другими словами, у нас на четыре месяца вперед есть 12-13% свободного предложения, цена которого находится на действительно достаточно высокой отметке", — говорит А. Шапока.

По его словам, застройщики не спешат распродавать свой портфель, и если они заручились банковским финансированием на все или часть этапов строительства, то "естественно, что у них нет необходимости фиксировать цену продажи в кратчайшие сроки", они поднимают цены.

"Давление на покупателя сохраняется. И я думаю, что даже следующий год не принесет на рынок очень больших изменений, потому что, по крайней мере, запланированные на следующий год постройки не такие, которые бы как-то сильно амортизировали тот спрос, который есть сегодня.

Если у нас не будет больших потрясений на рынке, видимо, эта потребность не уменьшится до такой степени, что ситуация между спросом и предложением действительно уравновесится, по крайней мере, когда речь идет о первичном рынке", - сказал А. Шапока.

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