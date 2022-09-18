Пока скандальные учебники русского языка идут на макулатуру, в литовских школах - беспокойство

Министерство образования, науки и спорта совместно с издательствами спешит изъять из обращения скандальные учебники русского языка, потому что оказалось, что пособиях для 6-12 классов Россию описывают как демократическое государство. Пока учебники идут на макулатуру, учителя русского языка задаются вопросам — по каким учебникам преподавать.

"В учебнике есть места, прославляющие Россию, совершенно неприемлемые в этом контексте жестокой войны и вообще. Таких мест было много, и учебник был изъят из обращения", - сказала министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

В нем детям предлагается совершить путешествие по якобы демократическому государству Россия, а также посетить Крым, который, по мнению авторов учебников, принадлежит России.

Тем не менее, директор одной из столичных гимназий убежден, что даже этот учебник не вызовет проблем, если учителя будут сознательно выбирать, чему учить, а чему не учить детей.

“Когда у человека есть опыт, когда человек ответственный, обсуждаемые вопросы и поставленные задачи — это совсем другое, отличное от слепого следования учебнику”, — сказала LNK директор Вильнюсской гимназии имени Басанавичюса Фауста Гульбинене.

Издатели уже отправляют эти учебники на фабрики по переработке бумаги, а учителя задаются вопросом, как им теперь придется работать.

"Меня спрашивают - как теперь быть? Но я не могу ответить на этот вопрос, как это будет", - сказала Ф. Гульбинене.

Издатели обещают оплатить расходы тем школам, которые уже приобрели упомянутые учебники. Но издательство не планирует обновлять эти книги.

“Мы не создавали и не создадим никаких пособий для обучения русскому языку. Мы ориентируемся на литовские издания. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы изменившаяся геополитическая ситуация была очень объективно интегрирована в учебники нового поколения”, — сказала в LNK глава издательства Šviesa Милда Юоне.

Учебников станет меньше, но полностью отказываться от русского языка в школах политики не намерены.

“Все языки важны, и я думаю, что все они обогащают жизнь нашего общества, нашу собственную жизнь. Поэтому, на мой взгляд, нужно говорить о том, чтобы в школах был достаточный выбор других языков”, — сказала министр.

Некоторые издатели также опасаются, что, если будут говорить об уничтожении русского языка в школах, будет нанесен ущерб и образованию.

“Я определенно выступаю за то, чтобы мы не выплескивали воду вместе с ребенком. И чтобы какой-нибудь Федор Достоевский не выпал из программ по литературе. Если мы начнем очень сильно нажимать на эту антироссийскую кно”пку, - сказал Саулюс Жукас, глава Balti Lankai.

Некоторые школы какое-то время не обучали детей русскому языку. В Вильнюсском лицее, дети изучают английский, немецкий и французский языки, и директор говорит, что только после основания школы было решено, что дети здесь не будут учить русский язык.

“Русский язык теряет так называемое политическое пространство, это очевидно. И желательно изучать другие иностранные языки. Идеологически и политически это, наверное, правильный выбор”, — сказал директор Вильнюсского лицея Саулюс Юркявичюс.

Министерство образования, науки и спорта обещает, что в долгосрочной перспективе в школах будет преподаваться больше иностранных языков. Но когда именно, неясно.

"Это мы тоже можем сделать, для этого тоже предусмотрены меры", - сказала министр.

Однако некоторые директоры школ считают, что введение большего количества иностранных языков приведет к нехватке специалистов. И в этом, по мнению директора Вильнюсского лицея, виноваты политики.

“Само государство не позиционирует изучение языков, и это, еще раз подчеркиваю, крайне разочаровывает”, — сказал он.

В этом году более 75 процентов учащихся 6-12 классов выбрали русский язык в качестве второго иностранного. Это более 110 тысяч детей.

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