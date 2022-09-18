Погода в Литве: без зонта из дома лучше не выходить

В воскресенье Литва окажется между двумя циклонами в области низкого давления. Погода будет облачной с прояснениями, над юго-восточной, восточной окраиной страны будут двигаться чуть более плотные облака. Кратковременные дожди пройдут во многих районах, более интенсивные ожидаются в Тельшяйском, Таурагском и Мариямпольском уездах.

Ветер северо-западный, после более спокойной ночи днем ​​вновь усилится до 7-12 м/с. Температура повысится до 12-17 градусов, холоднее будет в восточных регионах страны.

В начале следующей недели ожидаются лишь незначительные изменения погоды.

В ночь на понедельник во многих районах днем ​​пройдут кратковременные дожди. Ночью местами образуется туман. Ветер будет дуть с северо-запада, запада, ночью слабый, днем ​​порывистый. Из-за повышенной облачности температура ночью понизится до 6-11 градусов тепла, а днем ​​вернется к 12-17 градусам тепла.

В ночь на вторник местами пройдут дожди, может образоваться густой осенний туман. Ветер утихнет. Термометры покажут от 4 до 9, на взморье будет около 11 градусов.

Во вторник также ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​поднимется до 12-17 градусов.

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