Delfi в Лондоне: проезжающий мимо король Карл III, невиданные толпы людей и море цветов

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Отправившейся в Лондон команде Delfi удалось запечатлеть не только огромную толпу людей, собравшуюся у Букингемского дворца, но и уникальный момент - въезд и выезд нового короля Соединенного Королевства Карла III во двор дворца.