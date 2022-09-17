Испытания работы электросистемы Литвы в изолированном режиме откладываются: это может повлиять на цены

В связи со сложной ситуацией на рынке электроэнергии и для обеспечения максимальной пропускной способности линий электропередачи между странами региона, литовский оператор системы электропередачи Litgrid решил отложить запланированные на сентябрь испытания изолированной работы электросистемы страны.

Новая дата испытаний выяснится после согласования с региональными партнерами, сообщила компания.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис говорит, что время тестирования изменено в первую очередь потому, что ограничение пропускной способности соединений ЛЭП во время тестирования повлияет на цены на электроэнергию.

"Во-вторых, мы планируем расширить масштабы испытаний — в них будет задействована стратегически важная для Литвы система хранения электроэнергии мощностью 200 МВт, которая будет завершена в декабре, и другая новая инфраструктура. Мы также надеемся, что к испытаниям присоединятся региональные партнеры", - говорится в сообщении Масюлиса.

Третьей причиной, по его словам, является экономия средств: "Мы ожидаем, что ко времени испытаний цены на электроэнергию вернутся к нормальным пределам, а затраты на испытания будут ниже", — добавил он.

Компания провела два важных теста: первый изолированный тест части литовской системы был успешно проведен в 2020 году, а в 2021 году Litgrid совместно с польским PSE провел тест аварийной поддержки через расширенную перемычку LitPol Link.

Синхронизацию с европейскими сетями планируется завершить к 2025 году, до этого все страны Балтии должны провести совместную проверку изолированной работы, в ходе которой Литва, Латвия и Эстония образуют один изолированный энергетический "остров".

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