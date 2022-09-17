Глава МИД Литвы: во время войны дальновидность Балтийских стран нужна Европе

Важнейшей новостью в годовом докладе председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляейн стало признание, что Брюсселю стоило прислушиваться к Балтийским государствам, говорившим об угрозе Кремля и Владимира Путина, сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Политик надеется, что эти слова председателя ЕК не будут только формальностью и будут способствовать более активной поддержке Украины государствами-членами ЕС.

"Для Литвы самым важным является признание, что мы были правы и Запад должен был больше нас слушать", – сказала Г. Ландсбергис ЭЛЬТА.

"Я бы очень хотел, чтобы эта формулировка стала практикой. Иначе говоря, когда страны Балтии сегодня говорят, что надо – например, дополнительное оружие Украине – чтобы это было сейчас услышано. Не только признание, что следовало послушать нас до войны. И во время войны также, мне кажется, дальновидность Балтийских стран нужна и правильна", – подчеркнул министр.

Для Украины же самая важная новость, это "обещание помочь до победы, работать ради перспективы Европейского Союза – что мы будем работать вместе", сказал Г. Ландсбергис.

Выступая в среду с годовым докладом в Европейском Парламенте, У.фон дер Ляйен сказала, что "один из уроков этой войны заключается в том, что мы должны были слушать тех, кто знает Путина. <...> Надо было слышать голоса в самом Союзе: в Польше, Балтийских государствах и во всей Центральной и Восточной Европе".

В своем выступлении У. фон дер Ляйен заверила, что Европа и дальше будет поддерживать Украину, а санкции в отношении кремлевского режима сохранятся.

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