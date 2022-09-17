Коронавирус в Литве: 1485 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве выявлены 1485 новых случаев заражения COVID-19, один человека скончался от коронавируса , показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 1069 человек, повторно - 392, в третий раз - 24 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 518 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 46%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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