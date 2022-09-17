"Это пример нашего слаженного сотрудничества с Литвой и другими странами Балтии. Ведь не может быть, чтобы в тот момент, когда идет война, российские туристы могли свободно передвигаться по всей Европе. Российская общественность поддерживает политику Путина, а тем, кто не поддерживает, мы готовы выдавать гуманитарные визы", - в пятницу после встречи с премьером Литвы Ингридой Шимоните сказал М. Моравецкий.

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"Мы не можем делать вид, что проблемы нет. Ситуация исключительная, и поэтому спасибо правительству Литвы за решение этого вопроса", - сказал премьер-министр Польши, отметив, что страны ЕС, граничащие с Россией, должны продолжать подавать пример решительных решений.

Кроме того, по мнению политика, право туристов свободно путешествовать по миру в данном случае не может быть аргументом в пользу непринятия более серьезных решений, наказывая Россию за войну в Украине.

"Что важнее - свобода передвижения туристов или эффективное давление на Кремль?", - риторически спросил глава правительства Польши.

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