Президент: Литва и Польша готовы укреплять сотрудничество в сфере обороны

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Президент обсудил с премьер-министром вопросы укрепления региональной безопасности, цены на энергоносители, дальнейшую поддержку Украины и необходимые шаги, которые помогут остановить агрессора Россию, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Несмотря на санкции, введенные международным сообществом, и потери на поле боя, Россия продолжает боевые действия в Украине, а также атаки на объекты критической инфраструктуры и гражданское население. Мы должны и дальше оказывать экономическую, финансовую и военную помощь Украине, а также принимать другие меры, включая дополнительные санкции, которые максимально затруднили бы дальнейшее ведение агрессором кровопролитной войны", - отметил президент.

По словам главы государства, укрепление восточного фланга НАТО остается приоритетной задачей Литвы и Польши.

"Мы должны расширять практическое оборонное сотрудничество между нашими странами, включая возможность принятия совместных решений в области береговой охраны и противовоздушной обороны", - подчеркнул глава государства.

Говоря о ценах на энергоносители, президент подчеркнул необходимость поиска решений на уровне ЕС и на национальном уровне не только по их контролю, но и способам поддержки населения и бизнеса

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