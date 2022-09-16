ЕК обещает проекту Rail Baltica дополнительное финансирование

Европейская комиссия (ЕК) обещает выделить дополнительное финансирование на совместный проект стран Балтии миллиардной стоимости – строительство железной дороги европейской колеи Rail Baltica. Прошлым летом она дополнительно выделила свыше 350 млн евро, комиссия планирует делать это и в будущем, говорит председатель Комитета Сейма по европейским делам.

По словам Радвиле Моркунайте-Микуленене, координатор проекта EК Rail Baltica Катрин Траутманн, участвовавшая в закрытом заседании комитета в пятницу, пообещала, что в связи с резким ростом цен на сырье и энергию из-за войны в Украине Комиссия выделит дополнительные средства для успешного завершения проекта.

"Конечно, нам еще придется доказывать Еврокомиссии обоснованность увеличившихся расходов, но меня лично воодушевляет отношение Комиссии к важности этого проекта и его скорейшему завершению", - сказала BNS глава комитета после его заседания.

Член Сейма также сообщила, что для ускорения реализации проекта планируется разрешить объявлять конкурсы на проектирование не через совместное предприятие RB Rail, а каждой стране отдельно.

"В частности, координатор упомянул, что для ускорения реализации проекта планируется позволить осуществлять закупки по проектированию уже не централизованно через находящееся в Риге предприятие RB Rail, а позволить каждой стране делать это самостоятельно", - сказала глава комитета.

Вице-министр транспорта Лорета Маскалёвене говорила весной, что в связи с ростом инфляции и удорожанием строительства Rail Baltica Литва запрашивает у ЕК почти 700 млн евро дополнительных средств на проект, но нельзя исключать, что в будущем потребуется еще больше средств. По ее словам, решение Комиссии ожидается во второй половине текущего года.

По словам участвовавшего в заседании менеджера по стратегии и развитию бизнеса предприятия по управлению инфраструктурой Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) LTG Infra Арениюса Яцкуса, который отвечает за проект Rail Baltica, недельный визит представителя ЕК в Финляндию и стран Балтии подтверждает, что среди 135 проектов проектов транспортной инфраструктуры, финансируемых в настоящее время Европейским союзом, Rail Baltica является одним из самых важных.

"Rail Baltica вошел в число приоритетных проектов трансъевропейской транспортной сети, реализуемых в странах ЕС. Об этом свидетельствуют дополнительное финансирование в размере 357 млн евро, предоставленное решением Еврокомиссии летом этого года, и этот визит координатора, а также внимание", - добавил он.

Ранее планировалось, что общая стоимость проекта составит около 5,8 млрд евро, позже говорили, что оно подорожало до 7 млрд евро, но официальная пересчитанная цена проекта до сих пор не обнародована.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, протяженность этого участка железной дороги в Литве составит 392 километра. Он позволит пассажирским поездам двигаться со скоростью до 250 километров в час, а грузовым — до 120 километров в час.

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