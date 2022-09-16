После нескольких неудачных попыток останавливают взрывные работы на площадке стадиона

В пятницу в Вильнюсе во время запланированных взрывных работ на месте строительства будущего стадиона были выбиты окна в стоявшем неподалеку автомобиле. Муниципалитет решил остановить взрывные работы.

Вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что после пятничного инцидента было решено, что такой способ демонтажа небезопасен.

"Сегодня провели взрывные работы, поскольку заряд был заложен еще в понедельник, выкопать его было небезопасно. Мы встречались с саперами "Араса" и другими специалистами, они сказали, что надо взрывать. Я так понял, что взрывной волной выбило окно в машине, которая стояла на стоянке около ТЦ Akropolis. Поскольку у нас нет доверия к этому процессу, мы останавливаем действие разрешения на взрывные работы", – сказал вице-мэр.

По его словам, дальше демонтировать конструкции будут иными способами.

Пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что в пятницу из-за взрывов поступили два заявления жителей: одно - в связи с выбитым окном в машине, другое - жалоба на дискомфорт во время взрыва.

В 9.43 ч. на ул. Озо, 25 сообщили, что взрывной волной выбито стекло в автомобиле BMW", – сказала Самороковская.

Когда приехала полиция, мужчина сказал, что у него претензий нет, поскольку он уже договорился с ответственными работниками компании о возмещении ущерба.

Компания BDT на этой неделе сообщала, что во время взрывных работ в минувший понедельник за пределы стройплощадки могли улететь обломки бетона.

По словам Бенкунскаса, жалобы поступили из 4 домов, два из них были повреждены. После этого работы были остановлены, однако потом было решено взорвать заложенную в понедельник взрывчатку, потому что иным способом убирать ее было опасно.

Вице-мэр отметил, что вся ответственность за взрывные работы лежит на концессионере – фонде BaltCap. Он и выясняет ситуацию.

В пятницу во время взрывных работ были предприняты дополнительные меры безопасности: в зоне, где проводили взрыв, насыпали в два раза больше песка, который накрыли металлической сеткой. Кроме того, сверху положили мешки с песком. Во время взрыва вели съемку с помощью дрона.

Взрывать конструкции было решено, чтобы ускорить работы по демонтированию конструкций. На этом месте в следующем году должны начать строительство нацстадиона.

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