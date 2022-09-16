Президент Литвы: министр энергетики должен многое сделать в европейском формате

В связи с тем, что оппозиция инициирует вынесение вотума недоверия министру энергетики, президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что он хорош тем, что можно задавать серьезные вопросы и требовать ответов. Президент также говорит, что министру еще многое предстоит сделать в европейском формате.

"Вотум недоверия хорош уже лишь тем, что можно задавать очень серьезные вопросы и требовать подробного ответа. Да, есть о чем поговорить, потому что круг вопросов очень широк, учитывая то, что произошло, и перспективу на будущее", - сказал президент журналистам в пятницу.

"Многое будет зависеть от финансовой составляющей, которая, в свою очередь, является прерогативой Минфина (вероятно, президент имел в виду суммы компенсаций жителям за электроэнергию и газ — с ними правительство определится только после подготовки плана бюджета на 2023 год - BNS). Но Дайнюсу Крейвису еще многое предстоит сделать в европейском формате, потому что сейчас решается вопрос, будут ли выгодны для Литвы те положения (Регламент ЕК о ценах на электроэнергию - BNS), которые будут установлены", - сказал Науседа.

Тем не менее президент отметил, что видит усилия Крейвиса в том, чтобы принципы Евросоюза отвечали интересам Литвы.

"Мы мотивировали министра на преодоление образовавшегося за последние месяцы отставания, странно, что инициативность депутатов не проявлялась раньше, но сейчас я уже вижу искренние усилия, направленные на то, чтобы европейские документы и принципы соответствовали интересам Литвы, как страны, которая в настоящее время производит мало (электроэнергии- BNS)", - сказал глава государства.

В среду ЕК представила новые предложения по срочному снижению рекордных цен на электроэнергию для потребителей. Среди предложений — перераспределить избыточную прибыль компаний, производящих дешевую электроэнергию — солнечную, ветровую, атомную или гидроэлектроэнергию, — установив потолок цен в 180 евро за мегаватт-час.

Крейвис ранее не раз заявлял о совершенной неприемлемости для Литвы предложения Еврокомиссии о перераспределении между потребителями избыточной прибыли производителей, которые производят дешевую электроэнергию и дорого продают ее Литве. Последняя импортирует большую часть электроэнергии.

На этой же неделе ЕК предложила разделить "сверхприбыли" компаний, которые производят дешевую электроэнергию и продают ее по высокой цене, со странами, которые импортируют больше электроэнергии, чем производят, путем подписания двусторонних соглашений.

В четверг оппозиция собрала необходимые подписи под вотумом недоверия Крейвису и обещает заручиться еще большей поддержкой парламентариев.

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