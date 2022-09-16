В столице Литвы закрывается пляжный сезон

Официально закрывается пляжный сезон на 12 пляжах Вильнюса, за которыми присматривали работники ЗАО Grinda. Благодаря профессионализму спасателей компании Grindа на вильнюсских пляжах никто не утонул. Статистика не меняется уже 7 лет.

На пляжах работали 40 спасателей компании Grinda. С 1 июня по 15 сентября спасатели спасли 11 человек, из них двое - дети, первая медицинская помощь была оказана 104 пострадавшим (из них 41 - дети), отдыхающим 15 раз вызывали скорую помощь.

"Лето было особенным – сколько рекордов жары было побито! За весь сезон было лишь несколько прохладных выходных, когда людей на пляжах было меньше. Почти все лето людей на пляжах было очень много", – сказал спасатель-водолаз Роландас Килюс.



Grinda не только обеспечивает безопасность отдыхающих, но и следит за инфраструктурой на пляжах.



Компания занимается уборкой территории пляжей и подготовкой к следующему сезону.

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