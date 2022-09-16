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В Вильнюсском районе пьяный водитель взял на таран автомобиль с женщиной и ребенком
На окраине Вильнюса, на старой Укмергской дороге, в автомобиль, в котором ехала женщина с ребенком, врезался ехавший в том же направлении другой автомобиль. После удара машина с женщиной и ребенком едва не оказалась од грузовиком. Женщину увезли в больницу. Пьяного виновника ДТП из машины вытащили полицейские.