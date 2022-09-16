Специалисты предупреждают о сокращениях зарплат: это грозит при одном сценарии

Если бизнес в Литве не получит помощи из-за сильного подорожания электричества, то для того, чтобы не увольнять людей, им массово будут снижать зарплаты, предупреждает экономист Александр Изгородин. Представитель промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что такое возможно только в том случае, если повторится сценарий 2009 г., а представители гостиниц заявляют открыто: "Компании просто-напросто закроются, работников уволят".

Изгородин сказал, что в ближайшее время компании еще больше столкнутся с проблемой повышения цен на энергоресурсы, а это может привести не только к увольнениям, но и к коллективному снижению зарплат.

"Чтобы не увольнять людей, компании сконцентрируются на снижении зарплат. Это скажется не только на промышленном секторе, но и на гостиницах, ресторанах, кафе, других компаний, предоставляющих различные услуги, которые реагируют на рост цен на электричество", – сказал экономист.

Он считает, что зарплаты могут начать снижать в октябре-ноябре.

"В статистике это отразится в четвертом квартале года, особенно в отдельных секторах: промышленном, розничной торговли, в ресторанах, кафе, одним словам, в компаниях, которые чувствительны к росту цен на электроэнергию", – заметил экономист.

Что касается повышения минимальной зарплаты с Нового года, Изгородин сказал, что надеется на мудрость властей.

"Лично я считаю, что минимум можно повышать, но при одном условии - правительство введет средства поощрения для бизнеса. Например, отложит уплату налогов компаниям, которым для деятельности нужно много электроэнергии, будет выделять льготные кредиты, давать госгарантии, предоставит возможность платить за электричество частями", – сказал он.

По словам Изгородина, если такой помощи не будет, а цены на электричество и минимальные зарплаты вырастут, это будет серьезной ошибкой.

Янулявичюс сказал, что коллективное снижение зарплат возможно только в одном случае.

"Разве что кризис будет очень серьезным, но на сегодняшний день, буду честным, я так не думаю. Конечно, все может быстро изменится, но, чтобы снижать зарплаты, это должен быть сценарий кризиса 2009 г., когда все на самом деле останавливается, падание двузначное. Сейчас надо искать способы, как работать продуктивно и инновационно, направлять инвестиции в энергетику, искать возможности на новых рынках. Я много надежд связываю со встречей ЕК в пятницу", – сказал представитель промышленников, заметив, что снижать зарплаты будут лишь в критическом случае.

Он высказал свое мнение и о повышении минимальной зарплаты с Нового года и требованиях профсоюзов поднять зарплату до 888 евро.

"Будет глупо, если мы пойдем путем популизма. Думаю, лучше поднять зарплату два раза, сначала – до 800 евро. Потом, когда увидим, что самый сложный период позади – зимой повысить еще", – сказал он.

По словам Янулявичюса, если минимум поднимут до 888 евро, в Литве будет много увольнений.

"Я не говорю о промышленности, там давно уже зарплаты выше. Я говорю о малом, о среднем бизнесе, о бизнесе в регионах. Они будут увольнять людей, снижать объемы, тут нет никаких сомнений. Это напрямую связано с безработицей. Посмотрите на Германию, там подняли минимум и студентов-работников в кафе стало меньше", – сказал он.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене убеждена, что в секторе услуг не стоит говорить о коллективном снижении зарплат, там людей просто будут увольнять.

"Просто будут закрывать бизнес. Тут нечего говорить о зарплатах. Наши гостиницы уже сейчас "уходят в минус". Мне нравится, что все говорят о росте оборота, но сейчас расходы превышают доходы, я уже не говорю об отложенных налогах. Сейчас многие думают временно закрыться на зиму, поскольку растут убытки. Мы не знаем, какие ждут налоги, а до Нового года осталось несколько месяцев", – сказала она, заметив, что обанкротится немало ресторанов.

"Все зависит от того, будет ли помощь в связи с налогами. Уже в первом полугодии зафиксировано 81 банкротство, это столько, сколько раньше было за два года", – сказала Шишкаускене.

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