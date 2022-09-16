Президент Литвы приехал на работу на велосипеде

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу приехал на работу на велосипеде. Он сказал, что Вильнюсу еще есть над чем поработать.

"Погода прекрасная, погода побаловала. Немного беспокоился, не пойдет ли дождь, но дождя не было. Прекрасное осеннее утро, и настроение хорошее, компания хорошая. Погода хорошая, и велосипед стал играть в моей жизни важную роль примерно несколько лет назад. Может, из-за ритма, в котором я сейчас нахожусь, это очень хорошо как для укрепления физического здоровья, так и для духовной нагрузки. Велосипед - одно из лучших средств", – сказал глава страны.

На вопрос, удобен ли Вильнюс для велосипедистов, президент сказал, что ситуация уже улучшается. Но например, общественному транспорту в Вильнюсе еще надо подтянуться.

"Уже лучше, на самом деле лучше. Только видите ли, наш вызов мобильности связан не только с велосипедами. Если есть возможность, я знаю, что коллеги, которые живут далеко от работы, ходят пешком и не эпизодически, а периодически. Другие ездят на общественном транспорте, сегодня, я знаю, многие его испробуют. В плане общественного транспорта Вильнюсу еще есть над чем поработать. Но, я думаю, мы должны идти в правильном направлении. Эта европейская инициатива нам по сердцу, она отвечает принципам и идее зеленой Литвы", – сказал глава страны.

Он порадовался, что в вызове мобильности участвуют разные организации и компании.

"Мы начали эту инициативу два года назад. Первый вызов привлек немало внимания и со стороны литовцев всего мира, и со стороны проживающих здесь людей, школ, вузов, организаций, они участвовали в конкурсе пешей ходьбы, прошли невообразимое количество километров. В этом году будет то же самое. Думаю, направление верное, мы должны больше двигаться, избегать избыточного веса и др.", – сказал Науседа.

Глава страны представил и второй вызов национальной мобильности - города, организации, вузы, организации литовцев во всем мире, школы в течение двух месяцев будут состязаться в конкурсе ходьбы.

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